У Верховній Раді під час пленарного засідання сталася бійка.

В парламенті під гостьовою ложею за місцями Європейської солідарності сталася сутичка між нардепами. Це місце недоступне для об’єктивів камер.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав парламентарів заспокоїтися та припинити бійку в залі.

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Згодом нардеп Ірина Геращенко розповіла про інцидент у соцмережі.

За її словами, нардеп від Слуги народу Максим Бужанський напав на колегу по фракції Гео Лероса.

– Він забіг в сектор Європейської солідарності, затяг його за колони, й нашим депутатам довелося зупиняти бійку та вигнати хулігана з нашого сектору, – написала вона.