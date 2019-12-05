PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Бужанський напав на Лероса: у Раді побилися нардепи від Слуги народу

У Верховній Раді під час пленарного засідання сталася бійка.

Бужанський напав на Лероса: у Раді побилися нардепи від Слуги народу

В парламенті під гостьовою ложею за місцями Європейської солідарності сталася сутичка між нардепами. Це місце недоступне для об’єктивів камер.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав парламентарів заспокоїтися та припинити бійку в залі.

Читайте: Засідання Верховної Ради 5 грудня (ОНЛАЙН)

Згодом нардеп Ірина Геращенко розповіла про інцидент у соцмережі.

За її словами, нардеп від Слуги народу Максим Бужанський напав на колегу по фракції Гео Лероса.

– Він забіг в сектор Європейської солідарності, затяг його за колони, й нашим депутатам довелося зупиняти бійку та вигнати хулігана з нашого сектору, – написала вона.

Джерело: Укрінформ

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рада підтримала відтермінування штрафів за порушення ввезення євроблях
Рада підтримала відтермінування штрафів за порушення ввезення євроблях
Рада підтримала зміни до Земельного кодексу щодо рейдерства
Рада підтримала зміни до Земельного кодексу щодо рейдерства
Податковий, виборчий і земельний кодекси: порядок денний Ради на 5 грудня
Податковий, виборчий і земельний кодекси: порядок денний Ради на 5 грудня
Зміни до бюджету 2019 та зменшення тиску на бізнес: порядок денний Ради 6 грудня
Зміни до бюджету 2019 та зменшення тиску на бізнес: порядок денний Ради 6 грудня
Засідання Верховної Ради 5 грудня (ОНЛАЙН)
Засідання Верховної Ради 5 грудня (ОНЛАЙН)
Хочуть розпоряджатися своєю землею. Що розказали у Раді українські фермери
Хочуть розпоряджатися своєю землею. Що розказали у Раді українські фермери
електроенергія
Рада ухвалила закон про заборону імпорту електроенергії з РФ
Рада ухвалила законопроект про соцгарантії для добровольців АТО/ООС
Рада ухвалила законопроект про соцгарантії для добровольців АТО/ООС
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка