Лерос показав відео, як брат Єрмака “продає” держпосади – глава ОП звернувся в СБУ

Український режисер і народний депутат від Слуги народу Гео Лерос опублікував відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака вирішує питання призначення людей на держпосади.

– Відеодокази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку (привіт з РФ), ну і звичайно заробіток на державі, – написав Лерос.

Видеодоказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в… Опубликовано Geo Leros Воскресенье, 29 марта 2020 г.

Водночас Андрій Єрмак заявив, що має намір звернутися в СБУ та ДБР.