Лерос показав відео, як брат Єрмака “продає” держпосади – глава ОП звернувся в СБУ

Український режисер і народний депутат від Слуги народу Гео Лерос опублікував відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака вирішує питання призначення людей на держпосади.
– Відеодокази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку (привіт з РФ), ну і звичайно заробіток на державі, – написав Лерос.
Видеодоказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в…
Опубликовано Geo Leros Воскресенье, 29 марта 2020 г.
Водночас Андрій Єрмак заявив, що має намір звернутися в СБУ та ДБР.
– Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин вчинення цих записів, перш за все їх достовірності, всіх фактів, а також хто і за чиїм замовленням це робив, як ці записи виявилися у Гео Лероса, – написав Єрмак.
Опубликовано Андрій Єрмаком Воскресенье, 29 марта 2020 г.
До речі, раніше Гео Лерос потрапив у конфліктну ситуацію. Під час одного із засідань Верховної Ради він побився із іншим народним депутатом із фракції Слуга народу Максимом Бужанським.