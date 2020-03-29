Министр здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.
Об этом сообщила народный депутат от ЕС Ирина Геращенко.
— Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку, в разгар короновируса, — заявила Геращенко.
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По ее словам, на совещании руководства Верховной Рады проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.
Напомним, за кандидатуры Ильи Емца и Игоря Уманского на должности министров в правительстве Дениса Шмыгаря народные депутаты проголосовали 4 марта.
Интересно, что 24 марта пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что Илья Емец не собирается в отставку.