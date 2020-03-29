Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець та очільник Міністерства фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

Про це повідомила народний депутат від ЄС Ірина Геращенко.

– Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, й вже подали у відставку, в розпал короновірусу, – заявила Геращенко.

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За її словами, на нараді керівництва Верховної Ради відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

Нагадаємо, за кандидатури Іллі Ємця та Ігоря Уманського на посади міністрів в уряді Дениса Шмигаля народні депутати проголосували 4 березня.

Цікаво, що 24 березня речник МОЗ Артем Дехтяренко в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що Ілля Ємець не збирається у відставку.