Замгенпрокурора Трепак уходит в отставку

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что подал в отставку.

— Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника, — заявил Трепак.

27 марта ряд СМИ написал, что генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ. Речь идет также о деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк и делах Майдана.

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Однако Венедиктова рассказала, что Департаментом надзора за специальными органами правопорядка будет руководить заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, а Трепак будет заниматься остальными делами, которые были закреплены за ним.

Виктор Трепак — участник боевых действий на Донбассе. С 2015 по 2016 годы он занимал должность первого замглавы СБУ. 8 октября 2019 года Руслан Рябошапка назначил его замгенпрокурором.

Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на пост генерального прокурора Украины.