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Факты / Украина / Политика

Надо затянуть пояса: зарплату чиновников предлагают уменьшить вдвое

Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 минималок (сейчас 47 000 гривен), получали только половину.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Исключение — работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с Covid-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны, — сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что на время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабмин расставляет приоритеты и планирует поддерживать бизнес и людей. Шмыгаль призвал топ-чиновников понять ситуацию и затянуть пояса.

— Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний, — добавил Шмыгаль.

К слову, в правительстве закончили предварительную работу над изменениями в Госбюджет.

Источник: Денис Шмыгаль

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