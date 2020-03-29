Треба затягнути паски: зарплату чиновників пропонують зменшити вдвоє

Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 мінімалок (зараз 47 тисяч гривень), отримували тільки половину.

Про це заявив прем’єр міністр України Денис Шмигаль.

– Виняток – працівники, задіяні у заходах боротьби з Covid-19 та заходах з нацбезпеки та оборони, – сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що на час пандемії та боротьби з коронавірусом Кабмін розставляє пріоритети та планує підтримувати бізнес та людей. Шмигаль закликав топ-чиновників зрозуміти ситуацію та затягнути паски.

– Ми хочемо на 30% зменшити розмір оплати праці й винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній, – додав Шмигаль.

До речі, в уряді закінчили попередню роботу над змінами до Держбюджету.

Джерело: Денис Шмыгаль