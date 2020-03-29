









В Украину доставили 300 тыс. респираторов и средства медицинской защиты / 5 фотографий

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Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих.

— Со вторника будет два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты, — сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Кроме того, ночью 29 марта отдельным рейсом прибудет 100 тыс. ПЦР-тестов.

Напомним, по состоянию на 29 марта 2020 года в Украине зафиксировано 418 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.