В Международном аэропорту Борисполь приземлился грузовой самолет авиакомпании SCAT, который доставил из Китая очередную партию медицинских средств, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.
Борт доставил в Украину 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.
После санитарной обработки груз поступит на логистический склад, а потом будет доставлен в больницы всех областей Украины.
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В Украину доставили 300 тыс. респираторов и средства медицинской защиты / 5 фотографий
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Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих.
— Со вторника будет два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты, — сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Кроме того, ночью 29 марта отдельным рейсом прибудет 100 тыс. ПЦР-тестов.
Напомним, по состоянию на 29 марта 2020 года в Украине зафиксировано 418 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
Источник: Офис президента
Фото: Офис ПрезидентаТеги: Китай, Коронавирус Covid-19, УкраинаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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