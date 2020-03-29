У Міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився вантажний літак авіакомпанії SCAT, який доправив з Китаю чергову партію медичних засобів, необхідних для боротьби з пандемією коронавірусу.
Борт доставив в Україну 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів, 1,8 млн медичних масок та інші засоби захисту.
Після санітарної обробки вантаж надійде на логістичний склад, а потому буде доправлений у лікарні всіх областей України.
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В Україну доставили 300 тис. респіраторів та засоби медичного захисту / 5 фотографий
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Засоби захисту передадуть також для потреб Національної поліції та військовослужбовців.
– З вівторка матимемо два додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок доступними масками та іншими засобами захисту, – повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Крім того, вночі 29 березня окремим рейсом прибуде 100 тис. ПЛР-тестів.
Нагадаємо, станом на 29 березня 2020 року в Україні зафіксовано 418 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів протягом доби підтверджено 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.
Джерело: Офіс президента
Фото: Офіс ПрезидентаТеги: Китай, Коронавірус Covid-19, УкраїнаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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