В Україну доставили 300 тис. респіраторів та засоби медичного захисту

У Міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився вантажний літак авіакомпанії SCAT, який доправив з Китаю чергову партію медичних засобів, необхідних для боротьби з пандемією коронавірусу.

Борт доставив в Україну 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів, 1,8 млн медичних масок та інші засоби захисту.

Після санітарної обробки вантаж надійде на логістичний склад, а потому буде доправлений у лікарні всіх областей України.