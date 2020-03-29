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Факти / Україна / Суспільство

В Україну доставили 300 тис. респіраторів та засоби медичного захисту

У Міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився вантажний літак авіакомпанії SCAT, який доправив з Китаю чергову партію медичних засобів, необхідних для боротьби з пандемією коронавірусу.

Борт доставив в Україну 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів, 1,8 млн медичних масок та інші засоби захисту.

Після санітарної обробки вантаж надійде на логістичний склад, а потому буде доправлений у лікарні всіх областей України.

В Україну доставили 300 тис. респіраторів та засоби медичного захисту / 5 фотографий

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Засоби захисту передадуть також для потреб Національної поліції та військовослужбовців.

– З вівторка матимемо два додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок доступними масками та іншими засобами захисту, – повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Крім того, вночі 29 березня окремим рейсом прибуде 100 тис. ПЛР-тестів.

Нагадаємо, станом на 29 березня 2020 року в Україні зафіксовано 418 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів протягом доби підтверджено 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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