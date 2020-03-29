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Факты / Украина

Загорают и курят кальян: как в Одессе соблюдают карантин

В Украине уже проходит 18 день карантина, но наши граждане упрямо продолжают нарушать его правила, несмотря на более 400 заболевших коронавирусом в стране.

Журналист Фактов ICTV Анастасия Кожушко из Одессы рассказывает, что кафетерии, которые работают, вынесли столики на улицу. Там, одесситы и проводят свободное время.

Читайте: Карантин из-за коронавируса в Украине – как проходит 18 день

Кроме того, по такому принципу работают и кальянные.

На пляже отдыхающих немного, однако, можно местами заметить некоторые скопления людей.

  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
  • Карантин в Одессе – как жители города соблюдают правила (ВИДЕО и ФОТО)
Загорают и курят кальян: как в Одессе соблюдают карантин / 14 фотографий

Напомним, по состоянию на 29 марта 2020 года в Украине зафиксировано 418 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

Всего зафиксировано девять летальных случаев, пять человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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