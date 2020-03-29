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Факти / Україна

Засмагають і курять кальян: як в Одесі дотримуються карантину

В Україні вже проходить 18 день карантину, але наші громадяни вперто продовжують порушувати його правила, незважаючи на понад 400 хворих коронавірусом у країні.

Журналіст Фактів ICTV Анастасія Кожушко з Одеси розповідає, що кафетеріїї, які працюють винесли столики на вулицю. Там, одесити і проводять вільний час.

Читайте: Карантин через коронавірус в Україні – як проходить 18 день

Крім того, за таким принципом працюють і кал’янні.

На пляжі відпочивальників трохи, проте, можна місцями помітити деякі скупчення людей.

  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
  • Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)
Засмагають і курять кальян: як в Одесі дотримуються карантину / 14 фотографий

Нагадаємо, станом на 29 березня 2020 року в Україні зафіксовано 418 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

Усього зафіксовано дев’ять летальних випадків, натомість п’ятеро людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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