Карантин в Одесі - як жителі міста дотримуються правил (ВІДЕО та ФОТО)

В Україні вже проходить 18 день карантину, але наші громадяни вперто продовжують порушувати його правила, незважаючи на понад 400 хворих коронавірусом у країні.

Журналіст Фактів ICTV Анастасія Кожушко з Одеси розповідає, що кафетеріїї, які працюють винесли столики на вулицю. Там, одесити і проводять вільний час.

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Крім того, за таким принципом працюють і кал’янні.

На пляжі відпочивальників трохи, проте, можна місцями помітити деякі скупчення людей.