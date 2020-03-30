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Факты / Украина / Общество

Обязательная обсервация: на кого не распространяется это требование (СПИСОК)

Требование об обязательной обсервации не распространяется на водителей и обслуживающий персонал грузового транспорта, а также членов экипажей воздушных, морских и речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если отсутствуют основания полагать, что они контактировали с больными коронавирусом, объяснили в Минифраструктуры.

Это прописано в постановлении Кабмина об обязательной обсервации (изоляции) лиц, посещавших страны/регионы с местной передачей коронавируса от 29 марта 2020 года №241.

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Напомним, правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило карантин до 24 апреля.

По состоянию на 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 11 умерли и 6 вылечились.

Источник: Мининфраструктуры

Фото: Dreamstime

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