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Факти / Україна / Суспільство

Обов’язкова обсервація: на кого не поширюється ця вимога (СПИСОК)

Вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та обслуговуючий персонал вантажного транспорту, а також членів екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо відсутні підстави вважати, що вони контактували з хворими на  коронавірус, пояснили у Мінінфраструктури.

Це прописано у постанові Кабміну про обов’язкову обсервацію (ізоляцію) осіб, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею коронавірусу від 29 березня 2020 року №241.

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Нагадаємо, уряд України запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 11 померли і 6 вилікувалися.

Джерело: Мінінфраструктури

Фото: Dreamstime

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