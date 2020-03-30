Обсервация и мониторинг соблюдения самоизоляции: в Украине усилен карантин

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца по усилению карантинных мероприятий из-за коронавируса.

Принятое 29 марта постановление предусматривает, что на лиц, имевших контакт с больным Covid-19, или болеющих коронавирусной болезнью, но и не требующих госпитализации, возлагается обязанность соблюдать режим самоизоляции с целью предотвращения распространения болезни в Украине.

Также лица, посещавшие страны/регионы с местной передачей вируса в общине, подлежат обсервации в течение 14 дней.

Постановление предусматривает внедрение до 5 апреля 2020 года электронного сервиса для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.

Читайте: Коронавирус: медики опубликовали симптомы по дням

Кроме того, областные государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки лиц, который ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 10 умерли и 6 вылечились.