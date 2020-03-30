Обсервація та моніторинг дотримання самоізоляції: в Україні посилено карантин

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу міністра охорони здоров’я Іллі Ємця щодо посилення карантинних заходів через коронавірус.

Ухвалена 29 березня постанова передбачає, що на осіб, які мали контакт із хворим на Covid-19 або хворіють на коронавірусну хворобу, але не потребують госпіталізації, покладається обов’язок дотримуватися режиму самоізоляції з метою запобігання поширенню хвороби в Україні.

Також особи, які відвідували країни/регіони з місцевим передаванням вірусу в громаді, підлягатимуть обсервації протягом 14 днів.

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Постанова передбачає впровадження до 5 квітня 2020 року електронного сервісу для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.

Крім того, обласні державні адміністрації мають забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, які їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 11 померли і 6 вилікувалися.