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Факты / Украина / Политика

Уманского уволили с должности министра финансов

Верховная Рада Украины уволила Игоря Уманского с должности министра финансов.

За решение проголосовали 249 депутатов.

Рада назначила Игоря Уманского министром финансов 4 марта текущего года.

Читайте: Зеленский отозвал назначение Буславец министром энергетики

С 9 января 2008 года по 11 марта 2010 года Уманский занимал должность первого заместителя министра финансов.

С 8 апреля 2009 года по 11 марта 2010 года являлся исполняющим обязанности министра финансов.

Ранее Факты ICTV писали, что Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО.

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