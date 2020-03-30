Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Об этом аппарат СНБО сообщил в ответ на запрос журналистам.

— По состоянию на 24 марта этого года Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах, — говорится в сообщении.

Причины увольнения Сивохо не уточнили.

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Напомним, 21 октябре 2019 года Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

12 марта в Киеве он презентовал Национальную платформу примирения и единства. После завершения презентации представители Национального корпуса обвинили его в желании мира с Россией и назвали это невозможным.

16 марта народные депутаты от фракции Слуга народа обратились к Данилова с просьбой уволить Сивохо.