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Факты / Украина

Зеленский отозвал назначение Буславец министром энергетики

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта не рассматривала вопрос назначения Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды, поскольку президент Владимир Зеленский отозвал это представление.

Об этом заявил во время заседания парламента спикер Дмитрий Разумков.

В то же время в Раде не хватило голосов для назначения Степанова главой Минздрава и Сергея Марченко — министром финансов.

Перед этим нардепы проголосовали без обсуждения за р яд законопроектов по борьбе с коронавирусом.

А во время второго внеочередного заседания приняли изменения в бюджет 2020 по обеспечению непрерывного питания для военнослужащих.

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