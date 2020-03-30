Как работает малый бизнес во время карантина в Украине

Коронавирус Covid-19 отправил на карантин почти всю планету. Хэштег #сидидома закрыл как огромные торговые центры, так и небольшие салоны красоты и шоурумы.

Сократилось производство, остановился транспорт, люди уходят в отпуск, а магазины — в онлайн.

Кто-то потерял работу, другие — львиную долю дохода. Иногда кажется, что «выживут» лишь те, кто лечит, кормит и везет.

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Как живет сегодня малый бизнес в Украине? Мы собрали несколько историй.

Семейный массажный кабинет Лебедевич

Статус: временно закрылся, владельцы ищут новые сферы деятельности.

Елена и Александр Лебедевичи — супружеская пара массажистов. Вместе они открыли небольшой кабинет по коррекции фигуры и недавно начали продавать органические смеси и аксессуары для массажа в домашних условиях.

Карантин сильно ударил по семейному бюджету — кабинет временно пришлось закрыть и супруги, у которых трое детей, остались без основного дохода.

— С приходом карантина работа кабинета остановилась на 100%. Владелица салона, где мы снимаем помещение, полностью отменила арендную плату на время карантина, за что ей большое спасибо! — поделилась Елена Лебедевич.

Сейчас семью спасает Instagram, где Елена начала продавать свои массажные смеси. Появилось много свободного времени, что значительно увеличило количество публикаций — как на профессиональную тематику, так и на личную.

Женщина рассказывает, как ухаживает за собой, как проводит время с детьми во время вынужденного перерыва. Благодаря этому удалось привлечь на 30% больше аудитории. Продажи увеличились, но не существенно.

— Карантин не обошел стороной и наших клиентов. Поскольку нет точного понимания, когда это все закончится, покупать начали очень осторожно. Некоторые так и пишут: хочу приобрести, но сейчас нет возможности. Поэтому спрос на комплексы для самомассажа хоть и увеличился, но не существенно — всего на 10%, — добавила женщина.

Семья с тремя детьми и жильем в рассрочку потеряла свой основной доход. Впрочем, они не сдаются и ищут новые горизонты.

— Карантин — это то, на что мы не можем повлиять. Но на качество своей жизни повлиять можем. Кто-то будет ныть, а кто-то начнет делать что-то новое или расширит то, что уже существует. Карантин — не время остановиться. Карантин — время двигаться! Хотя, возможно, и в другую сторону.

Частная стоматологическая практика Ирины Запорожец

Статус: приостановили деятельность, кроме острых случаев

Стоматолог с 14-летним стажем Ирина Запорожец владеет небольшим собственным кабинетом. Лечиться к ней летают даже из США. Однако после объявления карантина на прием к Ирине можно попасть только по неотложной необходимости.

— Оставлять людей один на один с зубной болью — это неправильно. На время карантина я буду принимать пациентов только через скорую помощь, — рассказала Ирина Запорожец.

Работа стоматолога — это всегда тесный контакт с пациентом.

В условиях пандемии это может быть опасно для врача и медсестры. Ирина объясняет это спецификой работы стоматологии. Речь идет о работе с аэрозолями: под давлением воздуха с наконечника подается жидкость, которая смешивается со слюной и летает в воздухе, оседает на предметах. А из-за недостатка защитных средств дезинфицировать свое рабочее место стало труднее.

— Паника из-за коронавируса вызвала рост цен и дефицит средств защиты, в частности дезинфекторов. А для того, чтобы работать в условиях эпидемии, нужно проводить повышенную дезинфекцию, использовать респираторы с повышенной степенью защиты и влагостойкие костюмы. Вести плановый прием пациентов в таких условиях стало экономически невыгодно. К тому же производители респираторов не дают гарантий, что во влажной среде их изделие будет работать корректно. Поэтому риск инфицирования персонала очень высокий — как и последующее распространение инфекции.

От вынужденного простоя страдают не только врач и пациенты, которые не могут попасть на прием в карантин, но и другой персонал. Вместе с Ириной Запорожец работает медсестра. Свою зарплату она получает почасово. Соответственно, из-за значительного сокращения объемов работы сократились и объемы ее зарплаты.

— Единственное, что сейчас внушает оптимизм — помещение кабинета принадлежит мне, поэтому за аренду платить не нужно. Ведь неизвестно, как надолго затянется карантин. Хочется пожелать нам всем здоровья, а с остальным мы справимся!

Бренд женской одежды VEM VET

Статус: производство сократили вдвое

Александра Бондарчук основала собственный бренд VEM VET в 2016 году. Она преодолела долгий путь, чтобы хобби стало призванием. Работала дизайнером интерьера и даже была директором галереи современного искусства. Из-за карантина ее бренд оказался на грани существования.

— Работа как будто замерла. Мы создаем женскую одежду, а когда женщина сидит дома (на время карантина она совсем изолирована), то ей не нужны новые вещи. Вся страна наблюдает за весной из окон, а мы смотрим на новую весеннюю коллекцию, которая почти в полном составе висит в нашей студии. Наши шоурумы в разных городах Украины сейчас закрыты, онлайн-продажи идут медленно. Большинство партнеров не могут с нами рассчитаться за предыдущие продажи, потому что эти деньги были направлены на поддержку их бизнеса, — объяснила Александра Бондарчук.

Чтобы продержаться, бренд вынужден снижать цены. Ведь этот бизнес, как и любой другой, может функционировать только при условии стабильного обращения и увеличения средств. Стимулировать продажи сейчас почти невозможно.

— Мы не можем полностью остановить производство, потому что людям нужны деньги. Но сейчас оно замедлилось на 50% из-за неопределенности со сроками изоляции наших клиенток. Заработная плата на производстве уменьшилась из-за сокращения объемов производства, так как работницы получают деньги за количество произведенного товара.

Бренд Александры снимает два помещения: в одном размещается производство, в другом — студия. Сейчас компания пытается договориться с арендодателями о снижении цены.

Александра уже работает над новой коллекцией: для этого она часто уединяется в студии и не перестает ждать объявления точной даты окончания карантина.

Школа контраварийного вождения FDW

Статус: работают частично, в масках и с антисептиками

Эту школу безопасного вождения создали спортсмены, мастера спора по автоспорту. Обычно запись на их занятие может длиться неделями, а на полигоне часто образуется очередь из машин.

Из-за карантина, как признаются ребята, спрос на услуги FDW существенно уменьшился — ведь едва ли не все ученики сидят дома.

— Мы — достаточно специфическая сфера услуг, и на нас действительно влияют изменения в стране. Школа не закрылась, но мы работаем только с теми учениками, которые у нас уже были. На время карантина мы не можем набирать новых учеников. Переждем вынужденные меры и приступим заново, — поделился соучредитель школы Александр Саракеев.

Работа инструктора и ученика на полигоне — это всегда довольно тесный контакт, здесь трудно держать безопасную дистанцию.

Приходится надевать маски и активно пользоваться антисептиками.

— Частично мы изменили рабочий процесс. Учеников, которые чувствуют недомогание, просим оставаться дома. Кроме того, временно отменили занятия учащихся с детьми. Безопасность превыше всего!

Если ситуация с карантином в Украине ухудшится, ребята готовы приостановить деятельность школы. Сокращать работников на время карантина не планируют.

Вся планета ждет дня, когда сможет сбросить защитные маски.

Ясно, что мир уже не будет таким, как раньше, но в наших силах сохранить на «завтра» то, что мы любили «вчера».

Пока в Украине спасение малого бизнеса — это ответственность самого малого бизнеса. Тогда как правительства государств пытаются поддержать частного предпринимателя снижением процентных ставок и объявляют налоговые каникулы.

Анастасия Дяченко-Рослик