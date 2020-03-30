Як працює малий бізнес під час карантину в Україні

Коронавірус Covid-19 відправив на карантин мало не усю планету. Хештег #сидивдома закрив як величезні торгівельні центри, так і невеликі салони краси та шоуруми.

Скоротилось виробництво, зупинився транспорт, люди йдуть у відпустку, а магазини – в онлайн.

Дехто втратив роботу, дехто – левову частину доходу. Іноді здається, що “виживуть” лише ті, хто лікує, годує і везе.

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Як живе сьогодні малий бізнес в Україні? Ми зібрали декілька історій.

Сімейний масажний кабінет Лєбєдєвич

Статус: тимчасово закрився, власники шукають нові сфери діяльності.

Олена і Олександр Лєбєдєвичі – подружжя масажистів. Разом вони відкрили невеличкий кабінет з корекції фігури і віднедавна продають органічні суміші та аксесуари для масажу вдома.

Карантин добряче вдарив по сімейному бюджету – кабінет довелося закрити, і подружжя, яке має трьох дітей, залишилося без основного доходу.

– З приходом карантину робота кабінету зупинилася на 100%. Власниця салону, де ми винаймаємо приміщення, повністю скасувала орендну плату на час карантину, за що їй велика подяка! – поділилась Олена Лєбєдєвич.

Зараз родину рятує Instagram, де Олена почала продавати свої масажні суміші. З’явилось багато вільного часу, що значно збільшило кількість публікацій – як на професійну тематику, так і на особисту.

Жінка розповідає, як доглядає за собою, як проводить час із дітьми під час вимушеної перерви. Завдяки цьому вдалося залучити на 30% більше аудиторії. Продаж збільшилися, але не суттєво.

– Карантин не оминув і наших клієнтів. Оскільки немає точного розуміння, коли це все закінчиться, купувати почали дуже обережно. Деякі так і пишуть: дуже хочу придбати, але зараз не маю змоги. Тому попит на комплекси для самомасажу хоч і збільшився, але не суттєво – на 10%, – додала жінка.

Родина з трьома дітьми та житлом у розстрочку втратила свій основний дохід. Втім, вони не здаються і шукають нові горизонти.

– Карантин – це не те, на що можна вплинути. Але на якість свого життя вплинути можна. Хтось буде скиглити, а хтось почне робити щось нове або розширить те, що уже існує. Карантин – не час зупинитися. Карантин – час рухатися! Хоча, можливо, і в інший бік.

Приватна стоматологічна практика Ірини Запорожець

Статус: призупинили діяльність, окрім гострих випадків

Стоматолог Ірина Запорожець з 14-річним стажем має невеличкий власний кабінет. Лікуватися до неї літають навіть з США! Однак після оголошення карантину на прийом до Ірини можна потрапити лише за невідкладної потреби.

– Залишати людей наодинці із зубним болем – це неправильно. На час карантину я прийматиму пацієнтів лише через швидку допомогу, – розповіла Ірина Запорожець.

Робота стоматолога – це завжди тісний контакт з пацієнтом.

В умовах пандемії це може бути небезпечно для лікаря та медсестри. Ірина пояснює це специфікою роботи стоматології. Йдеться про роботу з аерозолями: під тиском повітря із наконечника подається рідина, яка змішується зі слиною та літає у повітрі, осідає на предметах. А через нестачу захисних засобів дезінфікувати своє робоче місце стало важче.

– Паніка через коронавірус спричинила зростання цін та дефіцит засобів захисту, зокрема дезінфекторів. А для того, аби працювати в умовах епідемії, потрібно проводити підвищену дезінфекцію, використовувати респіратори із підвищеним ступенем захисту та вологостійкі костюми. Вести плановий прийом пацієнтів в таких умовах стало економічно невигідно. До того ж виробники респіраторів не дають гарантій, що у вологому середовищі їхній виріб працюватиме коректно. Тому ризик інфікування персоналу дуже високий – як і подальше розповсюдження інфекції.

Від вимушеного простою потерпають не лише лікар і пацієнти, які не можуть потрапити на прийом під час карантину, а й інший персонал. Разом з Іриною Запорожець працює медсестра. Свою зарплатню вона отримує погодинно. Відповідно, через значне скорочення обсягів роботи скоротилися і обсяги її зарплатні.

– Єдине, що зараз вселяє оптимізм – приміщення кабінету належить мені, тому за оренду платити не потрібно. Адже невідомо, як надовго затягнеться карантин. Хочеться побажати нам усім здоров’я, а з іншим ми впораємся!

Бренд жіночого одягу VEM VET

Статус: виробництво скоротили вдвічі

Олександра Бондарчук заснувала власний бренд VEM VET у 2016 році. Вона подолала довгий шлях, аби хобі стало покликанням. Працювала дизайнером інтер’єру і навіть була директором галереї сучасного мистецтва. Через карантин її бренд опинився на межі існування.

– Робота наче завмерла. Ми створюємо жіночий одяг, а коли жінка сидить вдома (на час карантину – зовсім ізольована), то їй не потрібні нові речі. Вся країна дивиться на весну з вікон, а ми дивимось на нову весняну колекцію, яка майже у повному складі висить у нашій студії. Наші шоуруми у різних містах України зараз зачинені, онлайн-продаж йде повільно. Більшість партнерів не може з нами розрахуватись за попередні продажі, бо ці гроші було направлено на підтримку їхнього бізнесу, – пояснила Олександра Бондарчук.

Аби протриматися, бренд змушений знижувати ціни. Адже цей бізнес, як і будь-який інший, може функціонувати тільки за умови стабільного обігу та збільшення коштів. Стимулювати продажі зараз майже неможливо.

– Ми не можемо повністю зупинити виробництво, бо людям потрібні гроші. Але зараз воно сповільнилось на 50% через невизначеність з термінами ізоляції наших клієнток. Заробітна плата на виробництві зменшилась через скорочення обсягів виробництва, бо працівниці отримують гроші за кількість виробленого товару.

Бренд Олександри винаймає два приміщення: в одному розміщується виробництво, в іншому – студія. Зараз компанія намагається домовитися з орендодавцями про зниження ціни.

Олександра ж працює над новою колекцією: для цього вона часто усамітнюється у студії і не припиняє чекати на оголошення точної дати закінчення карантину.

Школа контраварійного водіння FDW

Статус: працюють частково, в масках і з антисептиками

Цю школу безпечного водіння створили спортсмени, майстри спору з автоспорту. Зазвичай запис на їх заняття триває тижнями, а на полігоні часто утворюється черга з машин.

Через карантин, як зізнаються хлопці, попит на послуги FDW суттєво зменшився – адже чи не усі учні сидять вдома.

– Ми – досить специфічна сфера послуг, і на нас справді впливають зміни в країні. Школа не закрилася, але ми працюємо лише з тими учнями, які у нас уже були. На час карантину ми не можемо набирати нових учнів. Перечекаємо вимушені заходи і розпочнемо заново, – поділився співзасновник школи Олександр Саракєєв.

Робота інструктора і учня на полігоні – це завжди доволі тісний контакт, тут важко тримати безпечну дистанцію.

Доводиться вдягати маски та активно користуватися антисептиками.

– Частково ми змінили робочий процес. Учнів, які відчувають недомагання, просимо залишатися вдома. Окрім того, тимчасово відмінили заняття учнів із дітьми. Безпека понад усе!

Якщо ситуація з карантином в Україні погіршиться, хлопці готові призупинити діяльність школи. Скорочувати працівників на час карантину не планують.

Вся планета чекає дня, коли зможе скинути захисні маски.

Ясно, що світ уже не буде таким, як раніше, але в наших силах зберегти на “завтра” те, що ми любили “вчора”.

Поки що в Україні порятунок малого бізнесу – це відповідальність самого малого бізнесу. Тоді як уряди десятків країн намагаються підтримати приватного підприємця зниженням відсоткових ставок та оголошують податкові канікули.

Анастасія Дяченко-Рослик