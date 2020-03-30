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Факти / Україна

Зеленський відкликав призначення Буславець міністром енергетики

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня не розглядала питання призначення Ольги Буславець міністром енергетики та захисту навколишнього середовища, бо президент Володимир Зеленський відкликав це подання.

Про це заявив під час засідання парламенту спікер Дмитро Разумков.

Водночас у Раді не вистачило голосів для призначення Степанова главою МОЗ та Сергія Марченка – міністром фінансів.

Перед цим нардепи проголосували без обговорення за низку законопроектів щодо боротьби з коронавірусом.

 

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