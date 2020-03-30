Внеочередное заседание Рады 30 марта: все принятые законы (СПИСОК)

Верховная Рада на двух внеочередных заседаниях 30 марта, которые длились не более 40 минут, в экспресс-режиме проголосовала за ряд законопроектов по борьбе с коронавирусом и изменениям в бюджет 2020.

Список принятых законов:

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни. Законопроект №3268 поддержали 307 нардепов.

поддержали 307 нардепов. О внесении изменений в некоторые акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни. За соответствующий законопроект №3275 во втором чтении и в целом проголосовали 312 народных депутатов.

во втором чтении и в целом проголосовали 312 народных депутатов. О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения. 274 голосами за законопроект №3271 принят в целом.

принят в целом. О внесении изменения в раздел XI Переходные положения Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина. Законопроект №3276 поддержали 274 народных депутатов.

поддержали 274 народных депутатов. Внесение изменений в закон О комитетах Верховной Рады Украины №3277 — по 319. Это позволит депутатам работать в комитетах в режиме видео-конференций.

— по 319. Это позволит депутатам работать в комитетах в режиме видео-конференций. Изменения в закон О Государственном бюджете Украины на 2020 год №3279 не набрали необходимого количества голосов (223 за) и отправлены на доработку.

не набрали необходимого количества голосов (223 за) и отправлены на доработку. На втором внеочередном пленарном заседании депутаты приняли (302 голоса) в целом законопроект №3254 О внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год по обеспечению непрерывного питания для военнослужащих.

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Народные депутаты также поддержали увольнение Уманского с должности министра финансов, а также главы Минздрава Емца. В то же время назначение новых министров на эти должности Рада провалила — не хватило голосов.

Кстати, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта не рассматривала вопрос назначения Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды, поскольку президент Владимир Зеленский отозвал это представление.