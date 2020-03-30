Зеленский снял маску в Раде и призвал голосовать депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед народными депутатами в Верховной Раде снял медицинскую маску.

Сначала глава государства, как все парламентарии, пришел в Раду в маске, как того требуют правила. Затем он поприветствовал новых министров и призвал депутатов голосовать за так называемый банковский закон и рынок земли. В конце речи президент маску снял.

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— Нам важна именно сейчас поддержка экономики, для нас важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ, у которого есть два главных условия: закон о рынке земли и банковский закон. Нам следует поддержать нашу экономику. Мы понимаем, что есть много вопросов, к тому или иному закону, но мы сейчас не должны делиться на провластную партию или оппозицию. У нас не может быть оппозиции в такой ситуации, в ваших руках, будет ли эта поддержка, или этого не произойдет, — заявил президент.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада назначила министром здравоохранения Максима Степанова.