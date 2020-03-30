Зеленський зняв маску в Раді та закликав голосувати депутатів

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед народними депутатами у Верховній Раді зняв медичну маску.

Спочатку глава держави, як всі парламентарії, прийшов в Раду в масці, як того вимагають правила. Потім він привітав нових міністрів і закликав депутатів голосувати за так званий банківський закон і ринок землі. Наприкінці промови президент маску зняв.

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– Нам важлива саме зараз підтримка економіки, для нас важливо, аби відбулося підписання меморандуму з МВФ, в якого є дві головні умови: закон про ринок землі та банківський закон. Нам варто підтримати нашу економіку. Ми розуміємо, що є багато питань, до того чи іншого закону, але ми зараз не повинні ділитися не на провладну партію чи опозицію. У нас не може бути опозиції у такій ситуації, у ваших руках, чи буде ця підтримка чи цього не станеться, – заявив президент.