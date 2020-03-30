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Факты / Украина / Политика

Степанова назначили новым министром здравоохранения

Верховная Рада назначила министром здравоохранения Максима Степанова.

За соответствующее решение проголосовали 246 депутатов.

Степанов был руководителем Одесской областной государственной администрации, где заменил Михеила Саакашвили. Уволен с этой должности еще пятым президентом Петром Порошенко.

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В 2011-2016 году возглавлял ГП Полиграфкомбинат Украина.

В 2015 году на церемонии Человек года-2015 Степанова признали Менеджером года.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения Украины.

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