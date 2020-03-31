На Пасху в Украину могут вернуться до 200 тыс. граждан — ГПСУ

В Украину на празднование Пасхи могут вернуться еще до 200 тыс. украинцев. Такие прогнозы озвучил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Он также отметил, что с 16 марта в Украину вернулось около 160 тыс. граждан.

— Сегодня нами зафиксирован некий антирекорд — за сутки пересекло границу всего-навсего 10 тыс. граждан, — сообщил Сергей Дейнеко.

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Глава Госпогранслужбы также отметил, что, по данным МИД, сейчас еще около 17 тыс. граждан заявили, что намерены вернуться в Украину.

Он также добавил, что служба ведет базу данных о гражданах, которые пересекают границу как на въезд, так и на выезд.

За минувшие сутки выявлено двух граждан Украины, которые уже нарушили условия самоизоляции. Пограничники передали их Нацполиции, на них были составлены протоколы об административных правонарушениях. За последние трое суток таких граждан было семеро.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что украинцев, прибывающих из-за границы, будут отправлять на обязательную обсервацию.