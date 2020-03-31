Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Пасху в Украину могут вернуться до 200 тыс. граждан — ГПСУ

В Украину на празднование Пасхи могут вернуться еще до 200 тыс. украинцев. Такие прогнозы озвучил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Он также отметил, что с 16 марта в Украину вернулось около 160 тыс. граждан.

— Сегодня нами зафиксирован некий антирекорд — за сутки пересекло границу всего-навсего 10 тыс. граждан, — сообщил Сергей Дейнеко.

Читайте: Двум украинцам грозит штраф до 34 тыс. грн за нарушение самоизоляции — ГПСУ

Глава Госпогранслужбы также отметил, что, по данным МИД, сейчас еще около 17 тыс. граждан заявили, что намерены вернуться в Украину.

Он также добавил, что служба ведет базу данных о гражданах, которые пересекают границу как на въезд, так и на выезд.

За минувшие сутки выявлено двух граждан Украины, которые уже нарушили условия самоизоляции. Пограничники передали их Нацполиции, на них были составлены протоколы об административных правонарушениях. За последние трое суток таких граждан было семеро.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что украинцев, прибывающих из-за границы, будут отправлять на обязательную обсервацию.

Источник: Госпогранслужба

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка