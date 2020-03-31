На Великдень в Україну можуть повернутися до 200 тис. громадян – ДПСУ

В Україну на святкування Великодня можуть повернутися ще до 200 тис. українців. Такі прогнози озвучив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Він також зазначив, що з 16 березня в Україну повернулося близько 160 тис. громадян.

– Сьогодні нами зафіксований такий собі антирекорд — за добу перетнуло кордон всього-на-всього 10 тис. громадян, – повідомив Сергій Дейнеко.

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Очільник Держприкордонслужби також зазначив, що, за даними МЗС, наразі ще близько 17 тис. громадян заявили, що мають намір повернутися в Україну.

Він також додав, що служба веде базу даних щодо громадян, які перетинають кордон як на в’їзд, так і на виїзд.

За минулу добу виявлено двох громадян України, які вже порушили умови самоізоляції. Прикордонники передали їх Нацполіції, на них було складено протоколи про адмінправопорушення. За останні три доби таких громадян було семеро.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що українців, що прибувають з-за кордону, відправлятимуть на обов’язкову обсервацію.