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Факты / Украина / Общество

Прибывающих из-за границы украинцев будут отправлять на обязательную обсервацию

Украинцев, вернувшихся из-за рубежа, будут забирать на обязательную обсервацию.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в эфире одного из телеканалов.

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По его словам, будут специальные авиарейсы, которыми заберут людей из Въетнама, Бангкока и из дальних стран.

— Но будет другой режим. Самолет прилетит, все эти люди пройдут проверку, и обсервацию принудительную. И только потом – тест, и потом они идут на свободу. То есть, мы немного ужесточили режим даже для своих граждан, — сказал Аваков.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

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