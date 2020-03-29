Прибывающих из-за границы украинцев будут отправлять на обязательную обсервацию

Украинцев, вернувшихся из-за рубежа, будут забирать на обязательную обсервацию.
Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в эфире одного из телеканалов.
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По его словам, будут специальные авиарейсы, которыми заберут людей из Въетнама, Бангкока и из дальних стран.
— Но будет другой режим. Самолет прилетит, все эти люди пройдут проверку, и обсервацию принудительную. И только потом – тест, и потом они идут на свободу. То есть, мы немного ужесточили режим даже для своих граждан, — сказал Аваков.
Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.
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