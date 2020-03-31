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Факты / Украина

Умер почетный посол Украины в Хорватии

Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич.

Время и причину смерти не разглашают.

— Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже его нет… Благодарная и светлая память, — говорится в Twitter посольства.

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К слову, недавно зафиксировали первый случай коронавируса у украинского дипломата в одной из стран мира.

Также зарубежные диппредставительства с 14 марта временно переходят на дистанционный режим работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

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