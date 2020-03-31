Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчіч.

Час і причину смерті не розголошують.

– Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчіч. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, і шкода, що вже його немає … Вдячна і світла пам’ять, – йдеться в Twitter посольства.

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Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже – не є.. Вдячна і світла пам’ять. pic.twitter.com/toStykXkPs — UKR Embassy in HRV (@UKRinHRV) March 30, 2020

До речі, нещодавно зафіксували перший випадок коронавірусу в українського дипломата в одній з країн світу.

Також закордонні диппредставництва з 14 березня тимчасово переходять на дистанційний режим роботи зі зверненнями громадян та посилену обробку запитів громадян.