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Факти / Україна

Помер почесний посол України в Хорватії

Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчіч.

Час і причину смерті не розголошують.

– Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчіч. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, і шкода, що вже його немає … Вдячна і світла пам’ять, – йдеться в Twitter посольства.

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До речі, нещодавно зафіксували перший випадок коронавірусу в українського дипломата в одній з країн світу.

Також закордонні диппредставництва з 14 березня тимчасово переходять на дистанційний режим роботи зі зверненнями громадян та посилену обробку запитів громадян.

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