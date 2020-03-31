Православная церковь Украины намерена провести заседание Священного синода ближе к 13 апрелю, чтобы выбрать формат празднования Пасхи в условиях карантина.

Об этом рассказал представитель пресс-службы ПЦУ диакон Михаил Емельян.

— Это будут практические рекомендации для духовенства и мирян, в том числе о порядке совершения богослужений в эти дни. Сюда входит: идти ли в храм, быть дома, как святить пасху и т. д, — отметил он.

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Заседание синода, скорее всего, проведут с помощью видеосвязи, как и предыдущее, которое состоялось 24 марта.

Ранее ПЦУ позволила проводить богослужения в храмах священнослужителям, церковнослужителям и певцам без присутствия верующих.

Во время карантина верующие должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи (медиатрансляции).