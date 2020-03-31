PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

ПЦУ на синоде решит, как праздновать Пасху на карантине

Православная церковь Украины намерена провести заседание Священного синода ближе к 13 апрелю, чтобы выбрать формат празднования Пасхи в условиях карантина.

Об этом рассказал представитель пресс-службы ПЦУ диакон Михаил Емельян.

— Это будут практические рекомендации для духовенства и мирян, в том числе о порядке совершения богослужений в эти дни. Сюда входит: идти ли в храм, быть дома, как святить пасху и т. д, — отметил он.

Читайте: ПЦУ готова предоставить помещение для больных коронавирусом — Епифаний

Заседание синода, скорее всего, проведут с помощью видеосвязи, как и предыдущее, которое состоялось 24 марта.

Ранее ПЦУ позволила проводить богослужения в храмах священнослужителям, церковнослужителям и певцам без присутствия верующих.

Во время карантина верующие должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи (медиатрансляции).

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка