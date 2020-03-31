Православна церква України має намір провести засідання Священного синоду ближче до 13 квітня, аби обрати формат святкування Великодня в умовах карантину.

Про це розповів представник прес-служби ПЦУ диякон Михайло Омелян.

– Це будуть практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема про порядок звершення богослужінь у ці дні. Сюди входить: чи йти у храм, чи бути вдома, як святити паску тощо, – зазначив він.

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Засідання синоду, найімовірніше, проведуть за допомогою відеозв’язку, як і попереднє, яке відбулося 24 березня.

Раніше ПЦУ дозволила проводити богослужіння у храмах священнослужителям, церковнослужителям і співакам без присутності вірян.

Під час карантину віряни повинні долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку (медіатрансляції).