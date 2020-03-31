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Факти / Україна

Скільки киян контактували з хворими на Сovid-19 і кого перевірили

У Києві 435 людей контактували з хворими на коронавірус.

Про це повідомив під час щоденного брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Всього в столиці зафіксували 107 випадків інфікування, 1 900 киян були протестовані, з них 813 – проходили перевірку в лабораторії.

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Крім того, ще 218 зразків перебувають на дослідженнях.

Віталій Кличко також підкреслив, що у Києві тестуватимуть на коронавірус всіх пацієнтів із запаленням легень.

З бюджету столичним медикам виділили 894 млн грн. Тим, хто працює з хворими на коронавірус, зарплату піднімуть на 5-10 тис. грн. Перші виплати медики отримають вже у квітні.

Нагадаємо, за останню добу в Києві на коронавірус захворіли п’ятеро людей. Зокрема, четверо чоловіків від 45 до 49 років і жінка – медичний працівник 55 років. Один пацієнт перебуває в Олександрівській лікарні, ще четверо лікуються вдома.

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