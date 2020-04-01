Італія просить Україну допомогти бригадами медиків

Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час щоденної селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.
За його словами, низка країн вже надала італійській стороні таку підтримку.
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– Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їх повну безпеку і найкращі умови роботи в Італії, – сказав Зеленський.
Також Аваков запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.
Нагадаємо, уряд Італії продовжив карантин на до 12 квітня.
Станом на 1 квітня в країні захворіли коронавірусом 105 792 осіб. З них 12 428 померли.