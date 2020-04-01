Респираторы, ПЦР-тесты защитные костюмы: в Украину прибыла новая партия медицинских средств

В Киев прибыл груз из Китая с большими партиями респираторов и костюмов защиты.

Также доставили 300 тыс. экспресс-тестов и 40 тыс. пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тыс. ПЦР-тестов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к гражданам.

Также он призвал украинцев повзрослеть и оставаться дома.

— Продолжаем оставаться дома! Я еще раз прошу вас повзрослеть! Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что радиация невидима. Так вот — коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот — просим вас оставаться дома Пляжи — никто не украдет и песок вагоны не вывезет, а парки никуда не исчезнут. Прогулки — подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это, — подчеркнул президент.

Напомним, 31 марата в Международный аэропорт Борисполь прибыл самолет из Китая, который доставил в Украину 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.