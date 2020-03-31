ПЦР-тесты и оборудование для аппаратов ИВЛ: в Украину прибыл самолет из Китая

В Международный аэропорт Борисполь прибыл самолет из Китая, который доставил в Украину 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Груз направят в больницы и лаборатории после прохождения всех санитарных и таможенных процедур.

Средства защиты будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.

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Медицинские маски поступят в аптеки и будут доступны для населения.

Офис президента способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями.

Напомним, 30 марта из города Сеул Республики Кореи в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестами для выявления Covid-19. Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции.