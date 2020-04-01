Респіратори, ПЛР-тести і захисні костюми: в Україну прибула нова партія медичних засобів

До Києва прибув вантаж із Китаю з великими партіями респіраторів та костюмів захисту.

Також доправили 300 тис. експрес-тестів та 40 тис. пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тис. ПЛР-тестів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до громадян.

Також він закликав українців подорослішати та залишатися вдома.

– Продовжуємо залишатися вдома! Я вкотре прошу вас подорослішати! Знаєте, є відомий факт, як після аварії на Чорнобильській АЕС влада збирала людей на першотравневу демонстрацію. Ніхто тоді не боявся, бо ж радіація невидима. Так от — коронавірус теж невидимий. Більше того, ми нікого не збираємо, а навпаки — благаємо вас залишатися вдома Пляжі – ніхто не вкраде і пісок вагонами не вивезе, а парки нікуди не зникнуть. Прогулянки — почекають. А шашлики можуть вилізти боком. Усвідомте все це, – наголосив президент.

Нагадаємо, 31 березня у Міжнародний аеропорт Бориспіль прибув літак з Китаю, який доставив в Україну 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.