Найближчим часом Україна отримає транш від МВФ – Шмигаль

Україна невдовзі отримає перший транш від Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Уряд дістав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш, – каже Шмигаль.
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Також очікується фінансова допомога від Світового банку.
Як писали Факти ICTV, у МВФ заявили про прогрес щодо програми фінансування України. Нині обговорюють новий механізм розширення фінансування бюджету.