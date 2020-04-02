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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Найближчим часом Україна отримає транш від МВФ – Шмигаль

Україна невдовзі отримає перший транш від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Уряд дістав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш, – каже Шмигаль.

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Також очікується фінансова допомога від Світового банку.

Як писали Факти ICTV, у МВФ заявили про прогрес щодо програми фінансування України. Нині обговорюють новий механізм розширення фінансування бюджету.

Джерело: Урядовий портал

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