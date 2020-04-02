Найближчим часом Україна отримає транш від МВФ – Шмигаль

Україна невдовзі отримає перший транш від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Уряд дістав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш, – каже Шмигаль.