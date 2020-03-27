PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

В МВФ заявили о прогрессе по программе финансирования Украины

На прошлой неделе достигнут очень хороший прогресс в обсуждении с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF), заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

– Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее, – отметила она.

Ранее Георгиева прогнозировала, что коронавирус станет причиной глобальной рецессии в 2020 году, но уже в 2021-м мировая экономика возобновит рост.

Читайте: МВФ готов выделить на борьбу с коронавирусом кредитов на $1 трлн

Напомним, группа экспертов МВФ начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели.

Перед этим, в начале декабря 2019 года, президент Владимир Зеленский, НБУ и предыдущее правительство договорились с МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд.

Источник: МВФ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка