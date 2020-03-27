В МВФ заявили о прогрессе по программе финансирования Украины

На прошлой неделе достигнут очень хороший прогресс в обсуждении с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF), заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

– Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее, – отметила она.

Ранее Георгиева прогнозировала, что коронавирус станет причиной глобальной рецессии в 2020 году, но уже в 2021-м мировая экономика возобновит рост.

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Напомним, группа экспертов МВФ начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели.

Перед этим, в начале декабря 2019 года, президент Владимир Зеленский, НБУ и предыдущее правительство договорились с МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд.

Источник: МВФ