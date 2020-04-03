Украина до сих пор не получила черные ящики самолета МАУ, переговоры с Ираном продолжаются

Украина пока не получила черные ящики атакованного в Иране украинского самолета.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

— С Ираном переговоры продолжаются. Сейчас такое время тихой дипломатии. Мы работаем над тем, чтобы получить контроль над черными ящиками.

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Кулеба отметил, что задачами МИД являются получение черных ящиков и согласование с Ираном механизмов юридической ответственности.

— В сухом остатке ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель — получить ящика. Цель номер два — четко выписать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности, — заявил он.

Напомним, 14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать черные ящики со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

23 марта представители Украины и Ирана согласовали дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности за сбивание самолета Международных авиалиний Украины.