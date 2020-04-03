Україна досі не отримала чорні скриньки літака МАУ, переговори з Іраном тривають

Україна поки не отримала чорні скриньки атакованого в Ірані українського літака.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу.

– З Іраном перемовини тривають. Зараз такий час тихої дипломатії. Ми працюємо над тим, щоб отримати контроль над чорними скриньками.

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Кулеба зазначив, що завданнями МЗС є отримання чорних скриньок та погодження з Іраном механізмів юридичної відповідальності.

– У сухому залишку скриньки в Ірані. Ми їх поки не отримали. Ми проводимо консультації з Іраном і з нашими партнерами, насамперед з Канадою. Наша мета – отримати скриньки. Мета номер два – чітко виписати і погодити з Іраном механізми юридичної відповідальності, – заявив він.

Нагадаємо, 14 лютого міністр закордонних справ Ірану заявив, що Іран не має наміру віддавати чорні скриньки зі збитого літака МАУ, але й не розшифровуватиме їхні дані без участі зацікавлених сторін.

23 березня представники України та Ірану узгодили подальший алгоритм взаємодії з метою встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності за збиття літака Міжнародних авіаліній України.