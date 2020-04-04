Умер Иван Вакарчук — бывший министр образования и науки Украины, ректор Львовского университета, отец музыканта и нардепа Святослава Вакарчука.

Об этом сообщил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

— Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль, — написал Вятрович.;

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Глава Института нацпамяти подчеркнул, что Вакарчук возвращал украинскому языку подобающее ему место, не забывая о языках меньшинств, особенно — крымскотатарском.

На смерть отца отреагировал и Святослав Вакарчук.

— Сегодня не стало моего ближайшего друга .. Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой Земле.

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