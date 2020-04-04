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Факты / Украина

Бывший министр образования и отец лидера Океана Эльзы: что известно об Иване Вакарчуке

Умер отца лидера группы Океан Эльзы Иван Вакарчук. Его было 73 года.

Факты ICTV собрали биографию выдающегося ученого и его деятельность.

Іван Вакарчук

Иван Вакарчук был доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины.

В 1990-2007 годах занимал должность ректора Львовского университета.

Впоследствии в 2007 году получил звание Героя Украины.

До 2010 году Вакарчук был министром образования и наук Украины, а впоследствии, до 2013 года, снова вернулся на место ректора Львовского университета.

Иван Вакарчук — отец народного депутата, лидера партии Голос и фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука.

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