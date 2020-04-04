Умер отца лидера группы Океан Эльзы Иван Вакарчук. Его было 73 года.
Факты ICTV собрали биографию выдающегося ученого и его деятельность.
Иван Вакарчук был доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины.
В 1990-2007 годах занимал должность ректора Львовского университета.
Впоследствии в 2007 году получил звание Героя Украины.
До 2010 году Вакарчук был министром образования и наук Украины, а впоследствии, до 2013 года, снова вернулся на место ректора Львовского университета.
Иван Вакарчук — отец народного депутата, лидера партии Голос и фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука.