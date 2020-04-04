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Факти / Україна

Помер екс-міністр освіти Іван Вакарчук – батько лідера Океану Ельзи

Помер Іван Вакарчук – колишній міністр освіти і науки України, ректор Львівського університету, батько музиканта і нардепа Святослава Вакарчука.

Про це повідомив керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

– Велика втрата. Від нас пішов Іван Вакарчук. Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь, – написав В’ятрович.

Читайте: Колишній міністр освіти та батько лідера Океану Ельзи: що відомо про Івана Вакарчука

Голова Інституту нацпам’яті наголосив, що Вакарчук повертав українській мові належне їй місце, не забуваючи про мови меншин, особливо – кримськотатарську.

На смерть батька відреагував і Святослав Вакарчук.

– Сьогодні не стало мого найближчого друга..

Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще, ніж будь-хто на цій Землі.

Нещодавно ми писали про смерть Інелли Огнєвої – молодої української поетеси.

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