В Киеве усиливают ограничения на время карантина

В Киеве утвердили новые условия въезда и выезда из города и требования к качеству продуктов питания на время карантина.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.

— Я понимаю, что большинство ограничений могут казаться неудобными, но сейчас речь идет о здоровье и жизни тысяч киевлян. И это тот момент, когда все зависит от каждого из нас, — говорит Николай Поворозник, заместитель глави КМДА.

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За новой редакцией распоряжения введены такие ограничительные меры для населения:

Напомним, по состоянию на 10.00 5 апреля в Украине зафиксировали 1 251 случай заболевания коронавирусом. 32 человека умерли, 25 — вылечились.