Карантин в Киеве может закончиться через две недели — Кличко

В Киеве карантин, при благоприятных условиях, может закончиться через две недели.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Что касается ограничения карантина в Киеве, мы можем через две недели побороть эту инфекцию, но это зависит от каждого из нас. Нам нужно сделать все для того, чтобы эта цепочка передачи инфекции от человека к человеку оборвалась, — отметил он.

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Виталий Кличко также отметил, что как перед бюджетом города, так и перед каждой семьей стоит задача пройти финансовые испытания.

Однако он заверил, если каждый ответственно будет относиться к каждому шагу, то это можно будет преодолеть.

Напомним, по состоянию на 4 апреля в Киеве подтвердили 214 случаев коронавируса. Количество заболевших киевлян увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек.