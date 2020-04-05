У Києві посилюють обмеження на час карантину

У Києві затвердили нові умови в’їзду та виїзду з міста та вимоги до якості продуктів харчування на час карантину.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

– Я розумію, що більшість обмежень можуть здаватися незручними, та зараз мова йде про здоров’я та життя тисяч киян. І це той момент, коли все залежить від кожного з нас, – пояснив Микола Поворозник.

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За новою редакцією розпорядження запроваджені такі обмежувальні заходи для населення:

Нагадаємо, станом на 10.00 5 квітня в Україні зафіксували 1 251 випадок захворювання на коронавірус. 32 людини померли, 25 – вилікувалися.