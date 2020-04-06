Приватбанк возобновил выдачу теплых кредитов

ПриватБанк с 6 апреля 2020 года продолжает кредитование по программе теплые кредиты для ОСМД и ЖЭКов.

Программа рассчитана на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

— Договор о запуске теплых кредитов в 2020 году заключен банком и Государственным агентством по энергоэффективности в конце прошлой недели, — говорится в сообщении.

В рамках программы объединения совладельцев жилья и жилищные кооперативы смогут получить кредит по упрощенной процедуре.

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По условиям программы, они получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% части суммы теплого кредита.

Дополнительные компенсации предоставляет местная власть.

Напомним, ПриватБанк продлил срок действия всех карт для выплат на 90 дней, чтобы избавить клиентов от необходимости посещать отделения банков для перевыпуска карт во время карантина.

Источник: Приватбанк