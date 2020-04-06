Приватбанк відновив видачу теплих кредитів

ПриватБанк із 6 квітня 2020 року продовжує кредитування за програмою теплі кредити для ОСББ та ЖЕКів.

Програма розрахована на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.

– Договір щодо запуску ”теплих кредитів” у 2020 році укладено банком та Державною агенцією з енергоефективності наприкінці минулого тижня, – йдеться в повідомленні.

У рамках програми об’єднання співвласників житла та житлові кооперативи зможуть отримати кредит за спрощеною процедурою.

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За умовами програми, вони отримують із держбюджету відшкодування від 40% до 70% частини суми теплого кредиту.

Додаткові компенсації надає місцева влада.

Нагадаємо, Приватбанк продовжив термін дії всіх карт для виплат на 90 днів, щоб позбавити клієнтів від необхідності відвідувати відділення банків для перевипуску карт під час карантину.

Джерело: Приватбанк