Мининфраструктуры работает над открытием прямых авиарейсов из Китая

Министерство инфраструктуры Украины работает над тем, чтобы Китай открыл прямые рейсы в Украину с целью упрощения, в том числе, доставки грузов.

Об этом сообщил в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес ассоциацией министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— В первую очередь, нам нужно иметь с Китаем прямые рейсы. Я не уверен, что все знают о том, что большая часть доставки из Китая и, в принципе, по миру осуществляется пассажирскими самолетами, которые догружают грузами, в том числе, сектора электронной коммерции. Если у нас будет прямое сообщение с Китаем. Собственно, мы над этим работаем. Я послу Китая — и предыдущему, и новому — говорил, что мы очень хотим, чтобы China Airlines имела прямое авиасообщение с Украиной, — сказал министр.

При этом он отметил, что прямое авиасообщение с азиатскими странами также стимулирует поток туризма в Украину.

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За последнюю неделю объем грузоперевозок самолетами китайских авиакомпаний на 17,85% превысил недельный объем грузов, которые перевозились до эпидемии коронавируса.

Напомним, частным лабораториям и клиникам, которые имеют соответствующие лицензии, позволили проводить ПЦР-тестирование на наличие коронавируса Covid-19.